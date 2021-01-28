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МИД назвал число арестованных в мире по запросу США россиян

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С 2008 года по запросу США в третьих страны были произведены аресты более 50 российских граждан. Об этом 28 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По слова Захаровой, речь идет о неправомерных задержаниях.

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«Обращает на себя внимание неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США. С 2008 года имели место более 50 таких случаев, фактически речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против российских граждан», — указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что политически мотивированные задержания россиян, к сожалению, все чаще становятся предметом работы ведомства.

Еще в 2018 году МИД предупреждал, что США фактически объявили охоту за россиянами по всему миру. Подчеркивалось, что американские спецслужбы продолжают следить за россиянами, несмотря на попытки Москвы наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство порекомендовало гражданам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами. МИД указал, что сталкиваясь с американской юстицией, россияне нередко имеют дело с правовым произволом.

В январе 202 года стало известно, что суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления.

Тюрина экстрадировали в США из Грузии в сентябре 2018 года. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и СМИ, публикующих финансовую информацию.

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