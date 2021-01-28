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В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам 23 января

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В Москве возбудили еще два уголовных дела в отношении участников прошедшей 23 января незаконной акции, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в четверг, 28 января, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

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По данным следствия, 23 января участница несанкционированной акции вблизи столичной Пушкинской площади нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей полицейскому несколько ударов в область туловища.

В ходе допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину.

В тот же день вблизи площади другой участник незаконной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону силовика.

«В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — отметили в СКР.

Уточняется, что оба уголовных дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в четверг сообщалось, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Также полицейские выяснили, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Президент России Владимир Путин 25 января отмечал, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, глава государства подчеркивал неприемлемость привлекать к правонарушениям детей.

Позже, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

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