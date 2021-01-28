Захарова анонсировала поездку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах

Визит сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Нагорный Карабах планируется, однако дата и детали пока не определены. Об этом заявила в четверг, 28 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Действительно, поездка в Нагорный Карабах обозначена, значится в планах сопредседателей. Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласовываются со всеми заинтересованными сторонами», — отметила Захарова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию соглашения по Нагорному Карабаху.

По инициативе президента России Владимира Путина в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для достижения устойчивого мира.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.