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Памятник врачу Владимиру Турбину предложили установить в Орле

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Художница Людмила Парицкая и скульптор Олег Ершов представили первый набросок памятника врачу Владимиру Турбину, который предлагают установить в Орле. Он организовал подпольный госпиталь в период оккупации города в годы Великой Отечественной войны.

По словам Ершова, снимков Турбина осталось немного. Скульптор стремился отразить в памятнике два главных дела жизни известного медика — призвание быть врачом и верующим человеком. Об этом пишет InfoOrel.ru. Набросок будущего памятника изображает уверенно шагающего Турбина, сосредоточенного на решении какой-то проблемы. Врач снял медицинскую маску, завязки которой символично легли на место у сердца крестом.

В будущем памятник будут прорабатывать более детально. Ориентировочная стоимость монумента из бронзы составляет около 7 млн рублей. Предполагается, что для сбора средств будет открыт счет.

В согласовании места расположения памятника помощь оказывает общественное движение «Граждане Орла». Парицкая предложила бульвар Победы, который расположен напротив Орловской областной клинической больницы. Именно там работал Турбин.

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