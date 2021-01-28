В Ереване началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна

Возле здания правительства Армении в Ереване вечером 28 января началась потасовка между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает в четверг агентство News.am.

Столкновения начались после того, как протестующие попытались ворваться в здание кабмина.

Протестующие пытаются штурмовать здание генпрокуратуры в Ереване. Полиция начала задерживать демонстрантов, передает корреспондент «Известий».

«Мы хотим войти в здание и потребовать ареста Пашиняна», — цитирует одного из организаторов протестов Аршака Закаряна «РИА Новости».

После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты с требованием его отставки.

Соглашение, в частности, предусматривает передачу Арменией Азербайджану контроля над рядом районов и расположение военных Еревана и Баку на уже ранее занятых позициях.

Оппозиция считает действия премьера предательством и капитуляцией. Активисты врывались в здание парламента Армении и требовали отставки главы кабмина. Пашинян назвал документ единственным способом завершения кровопролития.

11 января протестующие попытались сорвать поездку премьера до аэропорта Звартноц, откуда он должен был вылететь в Россию на переговоры по Карабаху.

26 января стало известно, что граждане, которые ворвались в здание армянского правительства 10 ноября, похитили оттуда дипломатический паспорт Пашиняна.