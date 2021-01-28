Голикова заявила о нецелесообразности введения ковид-паспортов

Введение в России каких-либо дополнительных документов о прохождении вакцинации от коронавируса, кроме соответствующих сертификатов, нецелесообразно. Об этом заявила в четверг, 28 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что единственным документом, предусмотренным действующим законодательством, является сертификат о вакцинации, форма которого утверждена Минздравом РФ.

В связи с этим вице-премьер обратила внимание регионов на нецелесообразность идеи введения так называемых ковид-паспортов.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс», — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она подчеркнула, что вакцинация — дело добровольное.

В начале января глава государства поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что также необходимо проработать вопрос о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими границ иностранных государств.

29 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о возможности получения привитым от коронавируса сертификата о вакцинации на сайте госуслуг.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января. О необходимости начала кампании заявлял Путин.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Также будут делать прививку еще одним российским препаратом — «ЭпиВакКороной».

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