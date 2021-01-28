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Монтаж кровли «Арены Омск» завершат осенью 2021 года

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Осенью 2021 года планируется завершить монтаж кровли «Арены Омск», строительство ведется с опережением графика на несколько недель. Вопросы касательно нового спортобъекта и обслуживания соревнований обсудили в региональном минспорта.

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В рабочей встрече приняли участие первый замминистра спорта Андрей Хромов, советник первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Рамиль Нагимуллин и замруководителя дирекции спортмероприятий Алексей Фадин, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Они обсудили оформление Омска символикой молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой – 2023, организацию работы медиацентра, формирование автопарка для команд, логистику шаттлов для болельщиков, билетную программу и другие вопросы. Затем они посетили стройплощадку «Арены Омск».

Уже к июню 2021 года будет смонтирован каркас арены, а в октябре — кровля. Завершение строительства спортобъекта запланировано на сентябрь 2022 года. Сейчас работы ведутся с опережением графика на несколько недель.

Площадь шестиэтажной арены составит более 60 тыс. кв. м, она сможет вместить 12 тыс. зрителей. Для хоккеистов обустроят бассейн, спортзал, восстановительный центр. Зрительская чаша спроектирована по стандарту НХЛ.

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