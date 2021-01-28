Франция экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве с маткапиталом

Франция по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации выдаст России Магомеда Сулиманова для привлечения к уголовной ответственности. Об этом в четверг, 29 января, сообщается на сайте ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере»).

«По версии следствия, с января по июль 2012 года в городе Моздоке Республики Северная Осетия — Алания Сулиманов, являясь активным участником организованной преступной группы, мошенническим путем похитил деньги, выделенные на реализацию мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Они поступили на расчетный счет КПК «Успех» из ГУ-ОПФ РФ по Моздокскому району РСО-Алания в счет погашения несуществующих задолженностей по кредитам 72 обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал», — говорится в заявлении.

В результате федеральному бюджету России был причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 26 млн рублей.

Кроме того, в 2012 году Сулиманов по аналогичной схеме пытался получить выплаты четырех обладателей сертификатов материнского капитала в сумме 1,4 млн рублей. Здесь он проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере»).

Сулиманов скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, сначала федеральный, а затем и международный. В июле 2019 года его задержали во Франции, но в октябре обвиняемый оспорил решение об экстрадиции, и передача была отсрочена. Отмечается, что мужчина будет доставлен в сопровождении спецконвоя в Москву.

В декабре 2020 года из Египта в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН РФ был доставлен Артур Оганов, обвиняемый в нанесении ущерба банку в размере более 300 млн рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).