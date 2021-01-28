Агентство S&P подтвердило рейтинг «Роснефти» на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО НК «Роснефть» на инвестиционном уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P Global, поступившем «Известиям» 28 января.

Решение не менять рейтинг «Роснефти» в S&P объяснили устойчивостью российской компании к рискам.

«Денежные потоки НК «Роснефть» менее волатильны, чем у многих ее конкурентов. Кроме того, российская компания имеет одни из самых низких в отрасли удельные операционные затраты на добычу углеводородов ($2,8/б.н.э/ в III квартале 2020 года) на фоне больших объемов добычи. При этом обеспеченность «Роснефти» запасами углеводородов является одной из наиболее длительных в мировой отрасли», — заявили представители международного кредитного рейтингового агентства.

Также в компании отметили, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода, чем международные нефтяные компании.

Сейчас «Роснефть» напрямую или косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» — Fitch, Moody’s и S&P, а также наивысшую оценку от российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ранее в январе S&P подтвердило кредитный рейтинг России на прежнем уровне. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя новость, отметил, что рейтинг подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.