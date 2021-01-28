Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД назвал число арестованных в мире по запросу США россиян
Общество
В Госдуме оценили ужесточение правил продажи табака
Авто
Названы самые популярные электромобили в России за 2020 год
Мир
ЕС сократил список стран для открытия границ до 6 государств
Мир
Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ 2 февраля
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн
Мир
На Украине Байдена назвали потомком киевских князей
Мир
Пушков прокомментировал голосование ПАСЕ о подтверждении полномочий России
Мир
Пашинян высказался в пользу развития союзнических отношений с Россией

Агентство S&P подтвердило рейтинг «Роснефти» на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО НК «Роснефть» на инвестиционном уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P Global, поступившем «Известиям» 28 января.

Решение не менять рейтинг «Роснефти» в S&P объяснили устойчивостью российской компании к рискам.

Персональный отбор: кредитный рейтинг россиян за год заметно вырос
Отказы банков плохим заемщикам улучшили общую картину с задолженностью населения

«Денежные потоки НК «Роснефть» менее волатильны, чем у многих ее конкурентов. Кроме того, российская компания имеет одни из самых низких в отрасли удельные операционные затраты на добычу углеводородов ($2,8/б.н.э/ в III квартале 2020 года) на фоне больших объемов добычи. При этом обеспеченность «Роснефти» запасами углеводородов является одной из наиболее длительных в мировой отрасли», — заявили представители международного кредитного рейтингового агентства.

Также в компании отметили, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода, чем международные нефтяные компании.

Сейчас «Роснефть» напрямую или косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» — Fitch, Moody’s и S&P, а также наивысшую оценку от российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ранее в январе S&P подтвердило кредитный рейтинг России на прежнем уровне. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя новость, отметил, что рейтинг подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021