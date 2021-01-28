В России почти вдвое увеличили квоту для студентов из Узбекистана

В российских вузах квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана увеличена до 405 мест. Об этом в четверг, 28 января, сообщил руководитель представительства Россотрудничества Михаил Вождаев.

«В прошлом году квота для будущих студентов из Узбекистана составляла 228 мест, в текущем году она выросла почти в два раза и достигла 405», — цитирует Вождаева ТАСС.

Он уточнил, что в 2021 году регистрацию заявок от желающих поступить в российские вузы студентов из Узбекистана планируют начать с 29 января или 1 февраля, а завершить — до 1 марта.

При этом регистрация будет проходить в электронном формате. Информация о необходимых документах размещена на сайте представительства.

Ожидается, что при благоприятной эпидемиологической обстановке отборочные экзамены будут проводиться очно в форме тестов. Один из обязательных экзаменов — письменный тест по русскому языку. Среди прочего будущие студенты будут сдавать историю, химию, биологию, физику и математику.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как отмечал российский лидер, благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в вузах смогут 60% выпускников школ.

В декабре прошлого года глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщал, что оплата за обучение студентов в вузах может быть снижена в случае ухудшения качества образования или в силу того, что вуз не может обеспечить необходимое количество учебных часов из-за дистанционного формата работы в связи с пандемией.