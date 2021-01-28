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Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн

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Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 100 млн. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 28 января.

Ближе к Дели: что даcт российской вакцине «прописка» в Индии
«Спутник V» будет доступен для экспорта в Россию и в третьи страны

К настоящему моменту в мире зафиксировано 100 200 107 случаев инфицирования коронавирусом.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности достигло 2 158 761, уточняет RT.

Ранее в этот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что ВОЗ в самое ближайшее время сертифицирует российскую вакцину от коронавируса.

Ранее, 21 января, в МИД РФ сообщили, что ВОЗ запустит процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию созданной в России вакцины «Спутник V» 22 января.

22 января стало известно, что ВОЗ ожидает дополнительных данных от российского института Гамалеи по вакцине «Спутник V» для начала ее оценки.

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