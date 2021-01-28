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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в подземном переходе в Челябинске

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в подземном переходе в центре Челябинска. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

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По данным следствия, в четверг в подсобном помещении, расположенном в подземном пешеходном переходе в районе площади Революции, произошел хлопок газа бытового баллона.

«По результатам проверки, проведенной по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба»)», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате случившегося, по предварительным данным, пострадал один рабочий. Он был доставлен в больницу с ожогами 2-й степени. Конструкции перехода при ЧП не пострадали.

О взрыве, произошедшем в подземном переходе в Челябинске, стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек, у него 25–30% ожогов тела.

Позже пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что взрыв предварительно произошел из-за утечки газа. В администрации города, в пешеходном переходе взорвался газовый баллон при проведении ремонтных работ.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что на месте происшествия после ликвидации возгорания из-за взрыва обнаружены два газовых баллона.

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