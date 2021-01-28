Пашинян высказался в пользу развития союзнических отношений с Россией

Армения должна продолжать развивать союзнические отношения с Россией и в рамках

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 28 января, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с высшим офицерским составом ВС по случаю Дня армии.

«Все мы должны продолжать развивать наши союзнические отношения с нашим основным партнером в области безопасности Российской Федерацией. Мы должны и дальше развивать наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также обеспечивать безопасность нашей страны и народа через международные механизмы», — приводит слова Пашиняна пресс-служба армянского правительства.

По случаю Дня армии он также поздравил всех военнослужащих и поблагодарил их за службу.

Накануне, выступая на Давосской неделе, президент России Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

Глава государства напомнил, что Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить в регионе вооруженный конфликт.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. Восстановление путей сообщения также было одним из условий прекращения огня в регионе.

11 января по инициативе Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.