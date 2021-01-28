Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ

Многие депутаты в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выражали интерес к российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 28 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается COVID, конечно, десятки коллег в кулуарах, подчеркиваю — именно в кулуарах ассамблеи, поскольку в мандат Совета Европы эти вопросы не входят, спрашивают, многие хотят привиться российскими вакцинами, многие испытывают доверие к нашим вакцинам», — сказал он.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важной роли российской вакцины в борьбе с пандемией. Он указал, что препарат может быть использован в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нужны вакцины и для сотрудников, и для местного населения.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Он характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

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