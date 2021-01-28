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Киркоров пообещал Литве проблемы из-за запрета на въезд

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Певец Филипп Киркоров считает, что Литве обойдется «очень дорого» запрет въезда в страну для него. Об этом он заявил «РИА Новости» 28 января.

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«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — сказал исполнитель.

По его словам, Эстония не поддержала инициативу Литвы, за что он благодарен этой стране, с которой его связывают многолетние теплые отношения.

15 января стало известно, что Литва собирается запретить въезд в страну Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Позднее литовские власти запретили въезд в страну Киркорову на пять лет. Причиной указывалось то, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Артист пообещал оспорить это решение Вильнюса.

19 января официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. Она считает, что причины, по которым Вильнюс внес Киркорова в черный список, откровенно глупы.

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