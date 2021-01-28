В 2020 году в Москве эвакуировали 3 тыс. нелегальных такси

В 2020 году в Москве было обнаружено около 7,5 тыс. нарушений, связанных с работой нелегальных такси. При этом на штрафстоянки было отправлено 2852 машины нелегальных перевозчиков. Об этом 28 января сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«По статистике, нелегальные таксисты чаще попадают в ДТП и могут представлять угрозу пассажирам — в пути может произойти что угодно, ведь ответственность за такую поездку никто не несет», — пояснили в департаменте транспорта столицы.

В ведомстве подчеркнули, что нелегальные таксисты работают без медицинского и технического осмотров. Кроме того, у некоторых перевозчиков отсутствуют водительские права.

19 октября сообщалось, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В дептрансе считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.