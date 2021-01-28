Горную гонку на ездовых собаках проведут в Алтайском крае

В урочище Сосновка в Алтайском районе Алтайского края 13 февраля состоится горная гонка «По седому Алтаю» на северных ездовых собаках.

На турнир приедут каюры и скиджеры из регионов Сибири и ближнего зарубежья. Им предстоит преодолеть дистанции в 25 или 50 км. Владельцы других пород могут участвовать в гонке «По седому Алтаю» вне зачета или присоединиться к трехкилометровому спринту «Алтай-драйв», передает altapress.ru. Первые соревнования с участием северных ездовых собак в Алтайском крае прошли в 2011 году.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев объяснил, какие команды могут спасти жизнь собаки и обеспечить комфорт владельца и окружающих. Самыми важными командами, по мнению специалиста, являются «Фу!» или «Нельзя!». Далее идут «Дай!» или «Отдай!». Во время прогулок пригодятся команды «Ко мне!» и «Рядом!». Еще очень важно выучить команду «Стоять!».