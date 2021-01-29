Пользователи сервиса знакомств рассказали об отношении к вакцинации

Сервис знакомств «Мамба» провел опрос среди своих пользователей на тему вакцинации от коронавируса. Респондентам были заданы вопросы о безопасности и о том, какой препарат они считают наиболее качественным, говорится в релизе, поступившем «Известиям» 28 января.

В опросе приняли участие 8843 человека из России в возрасте от 18 до 65 лет.

Опрос показал, что российские вакцины вызывают больше доверия, чем иностранные препараты. Еще 34% женщин и почти столько же мужчин ответили, что интерес к онлайн-знакомствам в связи с пандемией у них вырос, так как это безопасно и удобно.

При этом наличие антител или прививки для подавляющего большинства не имеет значения. Почти все опрошенные (72,9% женщин и 75,3% мужчин) пошли бы на свидание, не уточняя, вакцинирован ли потенциальный партнер или нет.

Сервис также выявил, что всего несколько тысяч человек на «Мамбе» указали в описании анкеты наличие прививки от коронавируса. Создатели сервиса надеются, что эта цифра будет постепенно возрастать, так как началась масштабная вакцинация и пандемия в целом изменила самопрезентацию людей в онлайне.

«Со своей стороны мы готовы популяризировать вакцинацию среди своей 60 млн аудитории, давая им различные бонусы за прививку. Идея такой коллаборации у нас есть, но нужна заинтересованность со стороны властей и данный момент мы ищем нужные контакты», — отметил исполнительный директор компании «Мамба» Ярослав Сергеев.

В феврале 2020 года сообщалось, что сервис знакомств «Мамба» дал пользователям возможность добавлять в анкеты важные для себя теги и искать по ним. В связи с этим шансы найти подходящую пару стали выше: надо добавить нужные теги в фильтры поиска и приложение подберет максимально подходящих людей.