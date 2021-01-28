Boeing отчитался о рекордном годовом убытке

В Boeing заявили о рекордном убытке в истории компании. За 2020 год авиастроительная корпорация потеряла $11,94 млрд, передает телеканал «Известия». Выручка Boeing за год упала на 24%. Убыток компании в 2019 году составил $636 млн. Финансовые проблемы связаны с низким спросом на самолеты в пандемию. Также корпорация терпит убытки из-за запрета Boeing 737 MAX. Как прогнозирует гендиректор компании Дэвид Кэлхун, им потребуется более 3 лет для возвращения к долгосрочным тенденциям роста.

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