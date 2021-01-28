Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов

Правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными, власти поддерживают иностранных инвесторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 28 января.

«Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны», — сказал президент на совещании с членами правительства.

Он отметил, что в Европе ничего подобного власти не делают для поддержки иностранных инвесторов. Однако все правила для работающего в России бизнеса, по словам Путина, должны быть понятны и прозрачны.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что в государстве необходимо создавать благоприятную атмосферу в сфере инвестиций.

В середине октября 2020 года Путин перечислил факторы успешного инвестиционного развития, среди них — политическая и экономическая стабильность, а также эффективная работа правоохранителей.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на рост интереса к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов в будущем. Он подчеркнул, что правительство работает над повышением инвестпривлекательности страны.