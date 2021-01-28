Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо «на танке, БМП, с автоматом в руках». Его слова в четверг, 28 января, приводит Белта.

«И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в период протестов в стране его действия и действия властей Белоруссии были направлены на защиту страны.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут», — добавил Лукашенко.

Во время совещания белорусский лидер также заявил, что готов предоставить политическую амнистию, если ему докажут, что в республике есть политзаключенные. Он отметил, что большинство тех, кого называют политзаключенными, осуждены за экономические, финансовые и уголовные преступления.

В середине августа прошлого года Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на заводах. По его мнению, это негативно отразится на самих предприятиях. Он отметил, что трудовые коллективы пытаются «раскачать», так как они являются «основой государства».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. На улицы городов Белоруссии, в том числе и Минска, выходили несогласные с политикой Лукашенко.