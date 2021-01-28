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Кулеба назвал ПАСЕ «сломанной» после подтверждения полномочий делегации РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) «давно сломалась». Комментарий он опубликовал после подтверждения полномочий российской делегации в ассамблее в четверг, 28 января, в Twitter.

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«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — прокомментировал он результаты голосования по поводу России.

Голосование прошло в тот же день. За продление полномочий российской делегации в ПАСЕ проголосовали 107 человек, 36 человек отдали свои голоса против, а 24 — воздержались.

После голосования голландский сенатор Тини Кокс отчитал украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его нелестными высказываниями. Отмечается, что Гончаренко употребил оскорбления не только в адрес российских парламентариев, но и всей ассамблеи.

Ранее, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации России в ПАСЕ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму.

На следующий день, 26 января, глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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