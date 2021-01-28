Кулеба назвал ПАСЕ «сломанной» после подтверждения полномочий делегации РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) «давно сломалась». Комментарий он опубликовал после подтверждения полномочий российской делегации в ассамблее в четверг, 28 января, в Twitter.
«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — прокомментировал он результаты голосования по поводу России.
Голосование прошло в тот же день. За продление полномочий российской делегации в ПАСЕ проголосовали 107 человек, 36 человек отдали свои голоса против, а 24 — воздержались.
После голосования голландский сенатор Тини Кокс отчитал украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его нелестными высказываниями. Отмечается, что Гончаренко употребил оскорбления не только в адрес российских парламентариев, но и всей ассамблеи.
Ранее, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации России в ПАСЕ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму.
На следующий день, 26 января, глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.