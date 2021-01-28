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Более 5 млн ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Подмосковье

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В Московской области ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию сделали более 5,3 млн раз. Об этом в четверг, 28 января, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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По словам главы ведомства, такая диагностика помогает понять, есть у человека коронавирус или нет.

В регионе работает 18 лабораторий, из которых шесть — частные.

«За сутки в Подмосковье проводят порядка 30 тыс. ПЦР-исследований», — цитирует Стригунков телеканал «360».

ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии придется заплатить при желании сдать тест.

Всех жителей, прошедших ПЦР-исследование, информируют о результатах по СМС.

Тесты также сдают те граждане, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. Диагностику проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Московской области, в частных и государственных лабораториях.

Ранее в этот же день губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что все существующие ограничения будут отменены, когда в Московской области начнут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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