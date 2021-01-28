Участок кладбище затопило в Желтых Песках в Липецке

В Желтых Песках в Липецке затопило участок кладбища площадью 50 кв. м. Кадры с могилами появились с соцсетях, в отделе взаимодействия со СМИ горадминистрации рассказали GOROD48, что соответствующая информация поступила к ним утром 28 января.

На место были отправлены сотрудники МБУ «Ритуальные услуги города Липецка». Сейчас ведутся работы по откачке воды.

Как выяснилось, в зоне подтопления находится участок, находящийся в низине погоста. Его площадь составляет около 50 кв. м.

В мэрии города также отметили, что пока ситуация не стабилизируется захоранивать на кладбище в Желтых Песках не будут. Погребения будут проходить на новом кладбище в Ссёлках.