Единая система с информацией о местах в детсадах появится в Удмуртии

Единую систему с информацией о местах в детских садах планируют запустить в Удмуртии. Семьи смогут проверять информацию ежедневно. Об этом сообщили в Госсовете Удмуртской республики.

Система будет содержать информацию о детях, которые нуждаются в получении места. Также на сайте будут содержаться сведения о родителях, а также о самих учреждениях. Об этом пишет ИА «Сусанин».

На ресурсе будут представлены данные о результатах рассмотрения заявлений, которые родители подают для предоставления места в детсаду. Также там будут публиковаться документы на зачисление.

Автоматически информация из регионов будет поступать в аналогичную федеральную систему.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в ближайшие годы планируют построить четыре новые школы и три детских сада.