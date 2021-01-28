Строительство дамбы в зоне подтопления в Томске отложили на 2022 год

Проект дамбы в зоне подтопления на улице Лермонтова в Томске прошел государственную экспертизу, но средства на строительство гидротехнического сооружения город рассчитывает получить из региональной казны только в 2022 году или даже позже.

«В целях привлечения средств из областного бюджета в заявку на финансирование в 2022–2024 годах в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» будет включена потребность в средствах на строительство указанного объекта», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Томска.

Строительство гидротехнического сооружения оценивается в 27,5 млн рублей, передает РИА «Томск». Новая дамба позволит защитить от весеннего паводка территорию площадью 1,1 га в исторической части города.

Напомним, два новых сквера (в поселке Светлом и на проспекте Фрунзе) и парк в микрорайоне Наука появятся в Томске в 2021 году за счет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма бюджетных затрат на озеленение составит 139 млн рублей. Также в этом году пять зеленых зон в Томске получат статус городских лесов. Таким образом территории защитят от потенциальной вырубки и застройки.