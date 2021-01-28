Лукашенко согласился на политическую амнистию политзаключенным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить политическую амнистию, если ему докажут, что в республике есть политзаключенные. Об этом сообщило в четверг, 28 января, агентство «БелТА».

«Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

Он отметил, что большинство тех, кого называют политзаключенными, осуждены за экономические, финансовые и уголовные преступления.

«Я им всем изложил свое видение: «Всё, что украдено у народа, верни» <…> Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое, уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, всё, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия», — объяснил белорусский лидер.

В этот же день заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов заявил, что в законы Белоруссии запланированы поправки, которые позволяют пресекать призывы к забастовкам.

Изменения будут внесены в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство республики.