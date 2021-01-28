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Новое оборудование приобрели для детской поликлиники в Тобольске

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В детской поликлинике областной больницы № 3 в Тобольске (Тюменская область) появилось новое медоборудование. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Речь идет об электрокардиографе, который можно использовать не только стационарно, но и на выездах в общеобразовательные учреждения, объяснили в профильном ведомстве.

За максимально короткий срок электрокардиограф способен провести расширенное исследование. 12 показателей сердечного ритма он записывает сразу, а полученные данные могут быть проанализированы автоматически, пишет портал «Наш город».

Результаты исследований на аппарате передаются врачу-кардиологу для описания, а после передаются школьным медикам или педиатрам.

За три часа кардиограф может выполнить ЭКГ 70 детям.

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