Дождливую погоду прогнозируют в Рязанской области

МЧС предупреждает жителей Рязанской области о возможной гололедице. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь.

По данным МЧС, 29 января погода в Рязанской области существенно не изменится. Из-за мокрого снега и дождя на дорогах будет скользко. Местами возможно отложение мокрого снега, пишет 62INFO.ru.

Порывы ветра будут достигать 15 м/с. В течение суток температура будет колебаться от –3 до +2 градусов.

Ранее в Приморском крае объявили второе штормовое предупреждение из-за прихода циклона. Основной удар стихии придется на морскую часть, но усиление ветра с осадками прогнозируют на территории всего региона. Из-за метели видимость составит менее 200 м.