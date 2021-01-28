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Госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового перевели в реанимацию

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Госпитализированного народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил 28 января директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

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«Василию Семеновичу вчера вечером стало хуже. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID», — рассказал телеканалу РЕН ТВ Крок.

Он выразил надежду на то, что состояние актера улучшится. «Будем молиться и надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Крок.

Состояние Ланового оценивается как крайне тяжелое, сообщает Пятый канал. Накануне ему сделали операцию, звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам друга Василия Ланового народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня, пишет телеканал «Звезда».

Ланового госпитализировали с коронавирусом 2 января. Его жена Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Она отметила, что чувствует Лановой себя нормально. Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты. В больнице же выяснилось, что у Ланового поражено 5% легких.

8 января представители артиста сообщили, что его состояние начало стабилизироваться, но Лановому с супругой придется еще остаться в больнице.

16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. С днем рождения актера поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что творчество и деятельное участие актера в общественных, просветительских и благотворительных проектах достойны глубокого уважения.

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