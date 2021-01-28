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Россияне поддержали Чудинова перед боем с Чилембой

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Российские поклонники спорта поддержали соотечественника Федора Чудинова перед его поединком с малавийским боксером Айзеком Чилембой, который состоится 20 февраля.

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Фанаты оставляют в Instagram Чудинова комментарии, в которых желают бойцу успеха в предстоящем сражении: «Бокс за сильную Россию!», «Топим за Чудинова Федора!», «Земляк, удачи! С нами Бог!», «Удачи. Топим за бокс», «Мы верим в вашу только победу, не подведите».

Ранее в четверг Федерация бокса России объявила даты и место проведения боксерского шоу «Короли ринга», в котором поучаствуют известные боксеры, бойцы смешанных единоборств и популярные блогеры. Все они, включая Чудинова и Чилембу, встретятся 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Накануне Чудинов назвал малавийца опасным соперником, подчеркнув, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку ему нравится честное соперничество.

Оба боксера усиленно готовятся к предстоящему поединку. Чилембу тренирует боксер Рой Джонс.

Чудинов в рамках подготовки к бою провел тренировку с непобежденным боксером Аланом Хугаевым.

В последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре 2020 года. Тогда он нокаутировал британского боксера Умара Садика.

Чилемба в своем последнем бою в декабре 2019 года победил россиянина Александра Кубича.

В рамках чемпионата на ринге также встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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