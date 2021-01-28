Задержанный за драку с ОМОНом в Москве признал вину

Чеченец Сайд-Мухамад Джумаев, который ранее был задержан за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве, признал вину. Об этом в четверг, 28 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да, в ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном», — приводит его слова «РИА Новости».

Неизвестно, признал ли он вину только по одному эпизоду или же по другим тоже.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что юноше 2000 года рождения предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим пока он проходит подозреваемым.

Следствие полагает, что участник незаконной акции, которая проходила 23 января в Москве, нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.

Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В тот же день, 23 января, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их. К настоящему моменту возбуждены несколько уголовных дел по факту насилия.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Кроме того, она указала, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

По данным МВД, по состоянию на 28 января, за различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлечены 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 нарушителям.