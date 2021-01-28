Рябков заявил о недостаточности принятия ДСНВ для укрепления глобальной безопасности

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) не является достаточным шагом для реального укрепления глобальной безопасности. Об этом 28 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что необходима систематическая работа по этому направлению.

«Хорошо, что продлили, и займемся плотно диалогом, я надеюсь, и формализованным диалогом тоже с США по всему этому комплексу вопросов. <…> Это (продление ДСНВ. — Ред.) абсолютно необходимый, но недостаточный шаг для того, чтобы можно было сказать о реальном укреплении глобальной безопасности и снижении соответствующих рисков», — заявил Рябков в эфире Первого канала.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону. В ходе разговора лидеры стран обсудили судьбы ДСНВ. После общения с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

Подписать закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях Владимир Путин планирует сразу же, как только его получит. Об этом сообщил 28 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.