Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

Рябков заявил о недостаточности принятия ДСНВ для укрепления глобальной безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) не является достаточным шагом для реального укрепления глобальной безопасности. Об этом 28 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Стратегический ультиматум: США настаивают на подключении Китая к ДСНВ
В Москве не готовы к таким условиям для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

Рябков отметил, что необходима систематическая работа по этому направлению.

«Хорошо, что продлили, и займемся плотно диалогом, я надеюсь, и формализованным диалогом тоже с США по всему этому комплексу вопросов. <…> Это (продление ДСНВ. — Ред.) абсолютно необходимый, но недостаточный шаг для того, чтобы можно было сказать о реальном укреплении глобальной безопасности и снижении соответствующих рисков», — заявил Рябков в эфире Первого канала.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону. В ходе разговора лидеры стран обсудили судьбы ДСНВ. После общения с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

Подписать закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях Владимир Путин планирует сразу же, как только его получит. Об этом сообщил 28 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021