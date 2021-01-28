Число краж с банковских карт выросло втрое за три года в Татарстане

За три года в Татарстане втрое выросло количество дистанционных краж с банковских карт. Такую статистику озвучил министр внутренних дел республики Артем Хохорин.

Ежедневно жертвами обмана в Татарстане становятся около 30 человек. По словам Хохорина, еженедельный ущерб граждан достигает 20–25 млн рублей. По суммарному количеству дистанционных краж и мошенничеств Татарстан опережают только Москва, Санкт-Петербург и несколько регионов. Об этом пишет InKazan.ru.

Самым распространенным видом обмана становится телефонное мошенничество: злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка. Хохорин отметил, что география точек, из которых действуют мошенники, весьма обширна. Руководитель МВД подчеркнул, что принципиальной мерой наказания должно являться заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники смогли по телефону обмануть пенсионерку и выманить у нее 3,3 млн рублей.