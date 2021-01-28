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Посол Украины попросил Боснию отдать подаренную Лаврову икону

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Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (БиГ) Василий Кирилич обсудил с боснийским министром иностранных дел возвращение Киеву иконы, подаренной ранее главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом Кирилич сообщил в четверг, 28 января.

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«С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», — написал Кирилич в Twitter.

Помимо этого, как сообщил посол, он также обсудил с главным прокурором БиГ Горданой Тадич вопрос о взаимодействии по делу об иконе.

По словам Кирилича, главный прокурор заверила его, что в данном деле проведено «большое количество следственных действий».

Ранее сообщалось, что председатель президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске.

Посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием вернуть ее Киеву. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения святыни.

23 декабря российская сторона передала икону в посольство БиГ в Москве, администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что реликвия являлась семейной.

Посол БиГ в Москве Желько Самарджия доставил икону, врученную Лаврову и возвращенную МИДом России дарителям, обратно в Восточное Сараево.

Позднее в пресс-службе Додика сообщали, что посольство Украины в БиГ не предоставило доказательств своих прав на икону.

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