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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Рязанской области

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В Рязанской области мужчина погиб в результате пожара. Причиной возгорания стала неосторожность в обращении с огнем.

Сообщение о пожаре поступило из села Черная Слобода. В утреннее время спасателей вызвали соседи, которые заметили дым. Прибывшие на месте специалисты 48-й пожарной части Шацкого районе ликвидировали горение, однако хозяина дома спасти не удалось. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Установлено, что мужчина 1954 года рождения проживал в доме один. Ранее в помещении уже трижды происходили пожары. Во всех случаях причиной было неосторожное обращение с огнем. Соседи пояснили, что мужчина не мог самостоятельно справляться с хозяйством.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сотрудники МЧС спасли 56-летнюю женщину и двухлетнюю девочку из горевшего многоквартирного дома. В подъезде загорелась проводка.

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