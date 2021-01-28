Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

Прокуратура Москвы напомнила о незаконности акций 31 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В прокуратуре Москвы в четверг, 28 января, предупредили о незаконности несанкционированных акций и отметили, что установленную российским законодательством ответственность влечет за собой не только организация подобных мероприятий, но и участие в них.

Поймали в Сети: можно ли уволить за пост в соцсетях
Россияне стали чаще задумываться над тем, какую информацию стоит выкладывать в интернет

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе мониторинга соцсетей были обнаружены призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января, в том числе были выявлены призывы, адресованные несовершеннолетним. Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что подобная активность в соцсетях создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, пишет «Газета.ру».

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, руководители пяти российских и иностранных интернет-компаний получили от ведомства соответствующие предупреждения.

Предупреждения о недопустимости противоправных действий от прокуратуры получили также еще шесть лиц, призывавшие к участию в несогласованном публичном мероприятии в городе.

28 января в Роскомнадзоре уточнили, что российские и иностранные социальные сети начали удалять новую информацию с призывами к детям и подросткам участвовать в несанкционированных акциях.

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило 21 уголовное дело и проводит еще шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий, осуществленным как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в разных регионах России 23 января.

В этот же день о возбуждении уголовных дел по факту нарушений законодательства после несанкционированных акций сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняло около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. В этот же день Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021