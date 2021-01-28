Прокуратура Москвы напомнила о незаконности акций 31 января

В прокуратуре Москвы в четверг, 28 января, предупредили о незаконности несанкционированных акций и отметили, что установленную российским законодательством ответственность влечет за собой не только организация подобных мероприятий, но и участие в них.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе мониторинга соцсетей были обнаружены призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января, в том числе были выявлены призывы, адресованные несовершеннолетним. Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что подобная активность в соцсетях создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, пишет «Газета.ру».

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, руководители пяти российских и иностранных интернет-компаний получили от ведомства соответствующие предупреждения.

Предупреждения о недопустимости противоправных действий от прокуратуры получили также еще шесть лиц, призывавшие к участию в несогласованном публичном мероприятии в городе.

28 января в Роскомнадзоре уточнили, что российские и иностранные социальные сети начали удалять новую информацию с призывами к детям и подросткам участвовать в несанкционированных акциях.

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило 21 уголовное дело и проводит еще шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий, осуществленным как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в разных регионах России 23 января.

В этот же день о возбуждении уголовных дел по факту нарушений законодательства после несанкционированных акций сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняло около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. В этот же день Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.