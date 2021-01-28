ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. В ходе голосования в четверг, 28 января, «за» высказались 107 человек, «против» — 36, еще 24 человека воздержались от голоса. Трансляция заседания велась на сайте ассамблеи.

«Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности», — сказал в ходе заседания голландский сенатор Тини Кокс.

Он также отчитал украинского депутата Алексея Гончаренко за оскорбления в адрес российских парламентариев, а также всей ассамблеи.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал прошедшее голосование. По его словам, это, с одной стороны хорошая новость, а с другой, «трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против».

«То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — приводит RT его слова.

Он также напомнил о попытках украинской делегации оспорить полномочия российских коллег, отметив, что в Европе воспринимают подобное поведение как «заезженную пластинку».

«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил Морозов.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации России в ПАСЕ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму. Идею Мезенцевой по результатам голосования поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

На следующий день глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.