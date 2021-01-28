Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. В ходе голосования в четверг, 28 января, «за» высказались 107 человек, «против» — 36, еще 24 человека воздержались от голоса. Трансляция заседания велась на сайте ассамблеи.

«Я бы назвал это тестом на здоровое самоочищение Совета Европы»
Постпред России при СЕ Иван Солтановский — о политизации темы прав человека в эпоху COVID-19, грузинском председательстве и поправках в Конституцию РФ

«Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности», — сказал в ходе заседания голландский сенатор Тини Кокс.

Он также отчитал украинского депутата Алексея Гончаренко за оскорбления в адрес российских парламентариев, а также всей ассамблеи.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал прошедшее голосование. По его словам, это, с одной стороны хорошая новость, а с другой, «трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против».

«То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — приводит RT его слова.

Он также напомнил о попытках украинской делегации оспорить полномочия российских коллег, отметив, что в Европе воспринимают подобное поведение как «заезженную пластинку».

«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил Морозов.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации России в ПАСЕ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму. Идею Мезенцевой по результатам голосования поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

На следующий день глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021