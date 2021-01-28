Жителей Свердловской области предупредили о сильных морозах

Синоптики спрогнозировали очередное похолодание на территории Свердловской области. Температура воздуха опустится до -30 градусов.

Согласно прогнозам, до конца суток 28 января ветер может усиливаться до 20 м/с. Местами возможен небольшой снег. 29 января температура ночью опустится до -12...-18 градусов. В дневные часы ожидается около -8 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

30 января в северных частях Свердловской области похолодает до -30 градусов. В дневные часы температура поднимется лишь до -24 градусов. Местами возможен небольшой снег. На остальной части региона ожидается -8 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали постепенное понижение температуры в европейской части России с 28 января. Также ожидается сильное падение атмосферного давления и отсутствие солнечных дней.