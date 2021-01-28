В законы Белоруссии внесут позволяющие пресекать призывы к забастовкам поправки

В законы Белоруссии запланированы поправки, которые позволяют пресекать призывы к забастовкам. Об этом сообщил в четверг, 28 января, заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов.

«В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены», — привело его слова агентство «БелТА».

Как уточнил Рахманов, совершенствование национального законодательства необходимо, чтобы «оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась страна во втором полугодии 2020 года».

Он добавил, что массовые мероприятия, которые проходили в августе прошлого года, опасны привлечением в них несовершеннолетних, блокированием дорог, распространением персональных данных людей, которые занимают активную гражданскую позицию, а также призывами в разных организациях и учреждениях, а также на предприятиях Белоруссии.

«В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо», — подчеркнул Рахманов.

Он добавил, что поправки будут внесены в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство республики.

Ранее, 16 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране затянулись в связи с закрытыми из-за коронавируса границами. По его словам, демонстранты в последнее время «ходили по 10–12 тыс.», делали фотоснимки и выдавали в Telegram-каналы число участников акций протеста в 200 тыс. человек.

В середине августа прошлого года Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на заводах. По его мнению, это негативно отразится на самих предприятиях. Он отметил, что трудовые коллективы пытаются «раскачать», так как они являются «основой государства».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. На улицы городов Белоруссии, в том числе и Минска, выходили несогласные с политикой Лукашенко.