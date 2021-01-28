В Краснодарском крае разрешили возобновить конгрессно-выставочную деятельность

В Краснодарском крае возобновляется конгрессно-выставочная деятельность благодаря стабильной эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом сообщил в четверг, 28 января, губернатор Вениамин Кондратьев.

«Благодаря тому, что в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, рассмотрели ряд возможных послаблений. Вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора Марией Потемкиной приняли решение: возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что конгрессы и выставки должны проходить с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и безопасной дистанции.

Кроме того, по словам Кондратьева, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах увеличится с 15 до 30%.

С 31 декабря Краснодарском крае разрешили работу кинотеатров. Они были закрыты с весны 2020 года.

Согласно последним данным, в Краснодарском крае выявлено 33,1 тыс. случаев COVID-19, 1,4 тыс. пациентов скончались, 23,9 тыс. человек выздоровели.

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