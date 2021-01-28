Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену Кайзеру

Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру, так как он в настоящий момент находится в больнице. Об этом в четверг, 28 января, сообщил адвокат бизнесмена Александр Мельцев.

Юрист отметил, что суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и направил его обратно следователю, так как обвиняемый не явился в суд.

«Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием», — приводит его слова «РИА Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь суда Ольга Бондарева уточнила, что у следствия остается право повторно обратиться в суд с уже возвращенным ходатайством, передает агентство.

Кайзера задержали 26 января, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы. Подробностей не сообщалось.

Оливер Кайзер является генеральным директором компании «Экоком», которая занимается в России рекультивацией нескольких мусорных полигонов.

В день задернания Кайзера в офисе «Экоком» заявили, что не располагают информацией о задержании в Москве генерального директора компании.