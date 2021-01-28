Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россияне в 2020 году взяли рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию
Авто
В Москве началось производство нового кроссовера Renault Duster
Политика
Три российские партии подписали манифест об объединении
Общество
В Кремле рассказали о мерах по снижению социального неравенства в России
Общество
Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Общество
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом весной
Общество
В Центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на «Спутник V»
Спорт
Федерация бокса России озвучила дату и место турнира «Короли ринга»

Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену Кайзеру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру, так как он в настоящий момент находится в больнице. Об этом в четверг, 28 января, сообщил адвокат бизнесмена Александр Мельцев.

Наказуемое любопытство: чем грозит разглашение чужой переписки
Чаще всего дела возбуждаются в случае разглашения данных о личной жизни пострадавшего

Юрист отметил, что суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и направил его обратно следователю, так как обвиняемый не явился в суд.

«Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием», — приводит его слова «РИА Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь суда Ольга Бондарева уточнила, что у следствия остается право повторно обратиться в суд с уже возвращенным ходатайством, передает агентство.

Кайзера задержали 26 января, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы. Подробностей не сообщалось.

Оливер Кайзер является генеральным директором компании «Экоком», которая занимается в России рекультивацией нескольких мусорных полигонов.

В день задернания Кайзера в офисе «Экоком» заявили, что не располагают информацией о задержании в Москве генерального директора компании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021