Утечка на ветхом водоводе в Липецке оставила без воды частные дома

В Липецке в районе ЛТЗ произошла утечка на ветхом водоводе, построенном в 60-е годы прошлого века. Без воды остались дома частного сектора, ведутся аварийные работы, сообщает пресс-служба ЛГЭК.

Речь идет о водоводе на улице Докучаева в районе ЛТЗ. Из-за порыва без холодной воды остались дома на улицах Докучаева, Матросова, Спартака, С. Ковалевской, Лобачевского, Панфилова, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Зеленой, Новоселов, пишет LipetskMedia.

Сотрудники ЛГЭК сейчас ведут работы по ликвидации аварии. Их проведение осложняется наличием плывуна — песчаным грунтом, насыщенным водой, а также тем, что около места устранения повреждения находится опора линии электропередачи, заявили в ЛГЭК.

Возобновить подачу воды планируется в 17:00. До этого времени по заявкам местных жителей организован подвоз воды.