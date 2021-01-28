Российские нефтегазовые компании признали самыми доходными в мире

Нефтегазовые компании России признали самыми доходными. Корпорации вошли в число лидеров мирового отраслевого рейтинга, сообщает телеканал «Известия». Список составлялся согласно прибыли, полученной акционерами. Доход подсчитали с августа 2017-го по июль 2020-го. В пятерке лидеров оказались 4 нефтяные российских компании и финская корпорация.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.