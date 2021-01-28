Кириенко назвал Приходько мужественным и достойным человеком

Бывший вице-премьер России Сергей Приходько был мужественным и достойным человеком, заявил 28 января первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«По отношению к нему подходит слово «достоинство». Всё, что он делал в жизни и работе, было очень достойно», — отметил он.

Кириенко подчеркнул, что политик с достоинством шел всю жизнь и так же мужественно он боролся с неизлечимой болезнью.

«И с этим достоинством он останется в нашей памяти», — сказал Кириенко.

27 января в Центральной клинической больнице в Москве проходит церемония прощания с помощником премьер-министра.

Сергей Приходько умер 26 января после тяжелой болезни. Он долго боролся с боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига.

Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

Дипломат работал в структуре российского МИДа, в 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

Также он занимал посты замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера, руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В январе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье политика, назвав Приходько человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы.