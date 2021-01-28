Песков рассказал о многому его научившему Приходько

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал скончавшегося помощника главы правительства России, бывшего вице-премьера Сергея Приходько человеком, который его многому научил.

«У меня такая личная ценность, потому что я 20 лет с ним фактически работал и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились. Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил», — сказал представитель Кремля журналистам 28 января.

В Москве завершилась церемония прощания с Приходько, которая состоялась в Центральной клинической больнице столицы. Политика похоронят позже в четверг на Троекуровском кладбище.

На церемонии присутствовал, в том числе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Приходько всю жизнь работал на государство, «был хорошим человеком, с которым можно было поговорить, посоветоваться, провести свободное время».

О кончине Приходько стало известно 26 января. Он умер на 65-м году жизни. Политик долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семье помощника премьера, отметив его большой талант и душевную щедрость.

Приходько был помощником президента России по РСМД в 1997–1998 годах. В мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве он занял пост замглавы аппарата правительства. В январе 2020-го глава кабинета министров Михаил Мишустин назначил его своим помощником.