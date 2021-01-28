Глава СК возбудил дело о превышении полномочий судьей Новосибирского облсуда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной по подозрению в превышении полномочий. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие установило, что в июле 2018 года Шатовкина, занимая должность председателя Новосибирского областного суда, запросила в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. В числе документов было и ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. На тот момент дело находилось в производстве.

После этого Шатовкина поручила своему подчиненному направить копии полученных документов в правительство Новосибирской области. В результате фигурант дела перед обыском смог скрыть предметы и документы, имеющие значение для следственного процесса.

В совершении преступления Шатовкину уличили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

14 января стало известно о задержании начальника отделения ГИБДД по Нефтекамску, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам не направлять в суд материал об административном нарушении в отношении жителя Нефтекамска, являющегося знакомым его родственника.