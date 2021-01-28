Спрос на золото в мире упал до минимума за последние 11 лет

Потребительский спрос на золото в мире упал до минимума. Основным фактором снижения в 2020 году стала пандемия, сообщает телеканал «Известия». Годовой спрос сократился на 14%, до 3,76 тыс. т. Однако, общую картину выровнял рост вкладов в драгметалл. Инвестиции в золото в прошлом году увеличились на 40%.Биржевые фонды ETF показали рекордный годовой приток из-за низких ставок по процентам. По словам экспертов, рост спроса подчеркивает роль золота как актива-убежища.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.