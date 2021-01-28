Песков усомнился в качестве размещенных в интернете «расследований»

Качество «расследований», опубликованных в интернете, часто не вызывает желания тратить время на ознакомление с ними, заявил в четверг, 28 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с очередным расследованием, связанным с блогером Алексеем Навальным. Песков подчеркнул, что чем больше таких материалов, тем меньше времени остается на их изучение.

«Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства, не хочется просто тратить время», — добавил он.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у блогера признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.