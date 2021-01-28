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Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев

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Герой Советского Союза Владимир Ткачев скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в четверг, 28 января.

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«Сегодня ночью ушел из жизни Герой Советского Союза, почетный гражданин Ставропольского края Владимир Яковлевич Ткачев. Ему было 95 лет. Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем», — написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Ткачева.

Глава региона отметил, что Ткачев был трижды ранен в боях во время Великой Отечественной войны. В 1944 году при форсировании Дуная он совершил подвиг: первым в подразделении ступил на вражеский берег и под контратаками противника «личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке».

В послевоенное время Ткачев жил и работал в Невинномысске. Он получил строительное образование, был руководителем кирпичного завода. За многие годы он внес немалый вклад в развитие города, добавил Владимиров.

«С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим», — добавил губернатор, отметив, что не раз встречался с Героем Советского Союза, но не успел обсудить с ним многое и уже никогда не сможет.

На сайте международного патриотического интернет-проекта «Герои страны» указано, что Ткачев награжден в том числе орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, Славы третьей степени. Он является почетным гражданином Невинномысска, в честь него названа улица в селе Татарки Шпаковского района Ставропольского края.

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